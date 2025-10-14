«Мы смотрели много видео»: Лажуа интригует фанатов перед матчем с «Трактором»

Омская команда провела тщательную подготовку к матчу, чтобы показать лучший результат.

Сегодня, 14 октября, омский «Авангард» сыграет на выезде против челябинского «Трактора». Матч начнется в 20:00 по омскому времени. В преддверии важной игры защитник «ястребов» Максим Лажуа рассказал о подготовке команды и планах на встречу.

Хоккеист отметил, что команда упорно готовилась к противостоянию с уральцами. Напомним, прошлый матч между командами закончился победой челябинцев со счетом 5:1.

– Это определенно будет хорошая игра. «Трактор» – сильный соперник, и в прошлом матче он обыграл нас. Тогда мы оказали совсем не то сопротивление, которое должны. Но сейчас, надеюсь, будет другая игра. Мы посмотрели много видео, разобрали игру и внесли некоторые изменения, что должно принести результат, – цитирует Лажуа «РБ Спорт».

Рассматривая особенности игры «Трактора», Лажуа отметил, что обе команды возглавляют опытные канадские специалисты, и челябинцы, и омичи обладают схожим стилем игры.

– Игра «Трактора» во многом похожа на нашу. Это быстрая команда, которая умеет играть в силовой хоккей. Мы должны быть готовы к такой игре. В турнирной таблице плотная борьба, поэтому игры против таких команд, как «Трактор», всегда важны. Матчи против топ-клубов показывают, находимся ли мы на правильном пути, – добавил защитник.

Напомним, что в прошлом матче «Авангарда» с магнитогорским «Металлургом» Максим Лажуа оформил дубль. На счету защитника в этом сезоне уже 12 очков: он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.