«Авангард» едет мстить «Трактору» за обидное поражение

Hawk.ru

Сегодня, 14 октября, хоккейный клуб «Авангард» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске.

В прошлый раз, встречаясь в Омске, «Авангард» потерпел обидное поражение от соперника. Матч завершился со счетом 5:1. Это был первый проигрыш подопечных Ги Буше в текущем сезоне.

Сумеют ли «ястребы» обыграть нового соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 20:00 по омскому времени.