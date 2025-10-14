«Авангард» в суперголевом матче разобрал на запчасти «Трактор»

Омская команда наказала челябинцев за грязную игру и несдержанность.

12 канал

Сегодня, 14 октября, в Челябинске состоялся сверхрезультативный матч между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Соседи по турнирной таблице – перед игрой «ястребы» шли на третьем месте в Восточной конференции, челябинцы располагались следом – устроили настоящее голевое пиршество для фанатов.

В этом сезоне команды уже играли 25 сентября, и в тот раз «трактористы» разгромили омичей со счетом 5:1. На этот раз все вышло иначе. Сегодня в матче развивались стремительно. На четвертой минуте первого периода «ястребы» открыли счет. Шайбу в ворота хозяев забросил Василий Пономарев. Не прошло и минуты, как равенство на табло восстановил Егор Коршков – 1:1.

Челябинцы пытались провоцировать соперников фирменным стилем, грязной игрой и несдержанностью. Так, защитник хозяев Григорий Дронов в буквальном смысле пытался сломать канадского нападающего омичей Майкла Маклауда и дважды хватал за это удаления. И если в конце первого периода «ястребы» простили хозяев, то в третьем реализованное удаление Дронова, по сути, стало ключевым.

В составе «Авангарда» дублями отметились сразу три игрока: Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин, Эндрю Потуральски. Также гол на свой счет записал капитан омичей Дамир Шарипзянов. Омичи грамотно наказали хозяев льда за грубость и несдержанность, одержав победу с итоговым счетом 8:5.

Следующий матч у «Авангарда» состоится 16 октября в Астане с командой «Барыс».