·Общество

В Омске зафиксировали аномально морозную ночь

Столбик термометра опустился до –15 °C.

Минувшая ночь может стать самой холодной за осенний период. Сегодня, 14 октября, в темное время суток температура воздуха опустилась до  –10...–15 °C, согласно данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС.

Несмотря на ночной холод, в дневное время температура воздуха установится в районе –1...+4 °C. Также омичей предупреждают о снежном накате на дорогах и гололедице.

Напомним, что синоптики пообещали настоящие сибирские морозы в ближайшие ночи.



