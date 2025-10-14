В Омске немного потеплеет перед ночными морозами

Ночью температура опустится до –16 °C.

omskinform.ru

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 14 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...+4 °C. Эти значения на пару градусов выше, чем вчера, 13 октября.

Ожидается малая облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Температура воздуха составит –6...–11 °C, при прояснениях столбик термометра может опуститься и до –16 °C. Осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра – 3–8 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Также синоптики предупреждают о снежном накате на дорогах и гололедице.