Сидевшего в омской колонии журналиста объявили в федеральный розыск

Он находится в другой стране и ехать в Россию явно не собирается.

Белый дом

МВД России объявило в розыск оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу*, который освободился из омской колонии № 6 в прошлом году. Журналист был выпущен в рамках соглашения об обмене заключенными с западными странами.

За что Кара-Мурзу объявили в розыск – неизвестно. В августе 2024 года он получил запрет на получение российского загранпаспорта за пределами своей страны, поскольку российское консульство в США сообщило о наличии официального уведомления от Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, что Кара-Мурза находился в омской колонии № 6, где отбывал длительный тюремный срок – 25 лет – по обвинению в государственной измене. Однако в конце июля минувшего года произошел неожиданный поворот событий: Кара-Мурза внезапно покинул территорию колонии и оказался за пределами России. Вскоре стало известно, что бывшего осужденного доставили в Турцию, где 1 августа состоялось международное соглашение об обмене заключенными между Россией и несколькими государствами Запада, включая США.

Через 2 недели после обмена бывший омский сиделец со своей семьей встретился с 46-м президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.

*Кара-Мурза внесен Минюстом в список иноагентов.