Главный тренер «Авангарда» Буше внезапно заговорил на русском

Канадец продемонстрировал заметный прогресс в изучении языка.

После победы «Авангарда» над магнитогорским «Металлургом» главный тренер омской команды Ги Буше в раздевалке похвалил своих подопечных за хорошую игру. Речь канадец завершил фразой на русском языке.

– Я очень горжусь тобой, – сказал Буше.

Обращение было адресовано всей команде. Хоккеисты отметили прогресс тренера в изучении русского языка бурными аплодисментами.

Напомним, что прошлой зимой Ги Буше уже знал несколько слов на русском языке и даже узнавал популярную российскую певицу. Ранее он признавался, что ему стыдно за незнание языка, по словам канадского специалиста, он продолжает активно работать над его изучением, чтобы более свободно общаться в команде.

Мария Филимонова