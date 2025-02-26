Наставник «Авангарда» осваивает русский язык и уже знает, кто такая Anna Asti.
Форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что главный тренер команды Ги Буше активно учит русский язык. По словам нападающего, канадский наставник «ястребов» все быстро схватывает.
– Ги все быстро схватывает. Он сказал, что будет учить русский язык, и уже делает это. Он едет с водителем, старается читать, что-то спрашивает. На собраниях Ги выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение», – цитирует Якупова «Спорт-Экспресс» .
А еще канадец знает популярную российскую певицу Anna Asti.
– Помню, по телевизору Anna Asti пела на МУЗ-ТВ во время обеда. И Ги такой: «Это Anna Asti?» Мы удивились. Спросили, откуда он знает ее. Оказывается, он где-то уже видел ее, – вспомнил интересный случай Наиль Якупов.
Главное, что поменял в «Авангарде» Ги Буше – команда стала играть в системный хоккей.
– Ги многое поменял. Но самое главное – люди поняли, что игры можно вытаскивать и с 0:2, и с 0:3. Действуя правильно, можно вытащить любой матч. Ги часто говорит, что игра длится 60 минут. Надо играть правильно три периода. Если начнешь заниматься самодеятельностью, то после одной-двух ошибок тебя посадят. Все строго, – сказал нападающий «Авангарда».
Сегодня, 26 февраля, «Авангард» принимает на «G-Drive Арене» подмосковный «Витязь». Начало игры в 19:30.