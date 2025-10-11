«Любимая» певица омских казаков приедет в декабре на «G-Drive Арену»

В прошлом году казакам удалось сорвать выступление рок-звезды.

@GigaChat

9 декабря на «G-Drive Арене» пройдет долгожданный для омских фанатов концерт рок-группы «Ночные снайперы» (12+). Организаторы анонсировали насыщенную программу. Солистка группы Диана Арбенина исполнит такие хиты, как «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также треки с нового альбома Bloody Mary.

Цены билетов варьируются в зависимости от расположения мест. По данным «Яндекс Афиши» зрители танцпола могут приобрести билеты за 2800 рублей, ближе к сцене стоимость достигает 6–9 тыс. рублей, в дальних секторах цены начинаются от 3800 и доходят до 5 тыс. рублей.

Напомним, что в прошлом году концерт «снайперов» не состоялся. Против выступления в Омске высказался совет атаманов казачьего народа. Его позиция заключалась в том, что Диана Арбенина не поддержала проведение СВО.