Райцентр Таврическое страдает от паводка.

ГУ МЧС России по Омской области сообщает об увеличении количества подтопленных домов в Таврическом районе Омской области. Сейчас подтопленными считаются 53 жилых дома и 90 приусадебных участков, расположенных в низине.

Напомним, что по состоянию на 15 августа подтопленными были 7 домов и 24 участка. То есть за три дня количество пострадавших от паводка жилых зданий увеличилось почти в 8 раз. Администрация района ведет земляные работы по водоотведению: прокапываются траншеи, отводится вода и чистятся ливневки и каналы. На месте работают пожарная насосная станция, 6 экскаваторов, 9 АС-бочек, 19 мотопомп и 2 грузовые машины.

Также организовано место для временного размещения пострадавших, однако местным жителям оно пока не требуется. Ухудшение паводковой обстановки в Таврическом не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что по итогам внеочередного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принято решение о введении режима повышенной готовности в Таврическом районе.

От осадков страдает не только райцентр Таврическое, но и окраина Омска. 15 августа жители поселка Немецкого в Старом Кировске пожаловались на затопления домов. На месте работают специалисты УДХБ и «Омскводоканала», пострадавшим местным жителям предложили временно пожить в школе.