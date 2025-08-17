Строительство дренажной канавы для отвода воды начнут завтра.

Сегодня, 17 августа, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о затоплении, вызванном сильными дождями, затронувшем несколько частных домов в поселке Немецком в Старом Кировске.

В связи с ухудшением погодных условий в указанной части города был введен режим повышенной готовности. В администрации Кировского округа сформировался оперативный штаб для быстрого реагирования и помощи населению. Кроме того, в лицее № 145 развернут пункт временного размещения пострадавших.

– В случае необходимости жители могут обращаться в лицей № 145, где будет развернут пункт временного размещения, – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что администрация пообещала начать строительство дренажной канавы уже завтра, что позволит отводить воду по улице Луначарского до улицы Тургенева. В поселке в настоящее время работают три АС-бочки УДХБ и «Омскводоканала».

За последние два дня в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 11 обращений с просьбой откачать воду. Отметим, что недавние дожди в Омской области за четыре дня привели к выпадению осадков, превышающих месячную норму почти в полтора раза.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы: 78-78-78.