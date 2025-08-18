Запуск запланирован на сентябрь.

В сентябре в Омске планируют возродить популярный маршрут № 470 («Романенко» – «ДСК-2»), сообщил работавший на нем перевозчик Анатолий Войтенко. Напомним, что год назад маршрут закрыли из-за нерентабельности.

По словам предпринимателя, на маршрут выйдут новые автобусы марки «ПАЗ Вектор-Некст», они будут ездить через центр города.

– Автобусы поедут через центр города – как до изменения 470-го маршрута в 2023 году. Будут ходить, как и прежде: по 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональной, Красному Пути и мосту у Телецентра. Единственное, там на мосту пробки из-за ремонта, поэтому, думаю, это может отразиться на интервалах, – сказал Войтенко в комментарии порталу «НГС55».

Ранее в соцсетях появились кадры 470-го микроавтобуса. Как оказалось, это был тестовый рейс. Он показал положительную реакцию горожан. Полноценное функционирование маршрута запланировано ориентировочно через месяц после начала тестирования.

– Сделали всего один рейс. И, как выяснилось, омичи помнят этот маршрут, пассажиры обрадовались, что снова он вернулся на улицы города. Но для полноценного возвращения нужно подождать еще примерно месяц, – добавил Войтенко.

Ранее сообщалось, что перевозчик отказался от маршрута № 133 в Омске.