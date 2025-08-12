Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Автобусы продолжат ходить еще пару месяцев, а потом перестанут.
В минувший понедельник, 11 августа, министерство транспорта Омской области издало распоряжение о прекращении действия свидетельства по маршруту № 133 «Микрорайон Черемуховское – Омск». «Омскоблавтотранс» прекратит перевозки с 28 октября.
Напомним, автобус № 133 в Омске появился 12 февраля 2024 года. Его маршрут проходит через Порт-Артур, мимо Южного кладбища и поселка Светлый. Перевозчик должен был выполнять по 7 рейсов в день.
Отметим, что с начала 2025 года перевозчик также прекратил работу сразу по маршрутам № 1039 Омск – Добрянка, № 1079 Омск – Исаковка и № 347 Омск – Харино. Еще один перевозчик, ИП Макаренко В.О., отказался от маршрута № 1084 Омск – Саратово.
Андрей Андреев
·Общество

Автобусы продолжат ходить еще пару месяцев, а потом перестанут.
В минувший понедельник, 11 августа, министерство транспорта Омской области издало распоряжение о прекращении действия свидетельства по маршруту № 133 «Микрорайон Черемуховское – Омск». «Омскоблавтотранс» прекратит перевозки с 28 октября.
Напомним, автобус № 133 в Омске появился 12 февраля 2024 года. Его маршрут проходит через Порт-Артур, мимо Южного кладбища и поселка Светлый. Перевозчик должен был выполнять по 7 рейсов в день.
Отметим, что с начала 2025 года перевозчик также прекратил работу сразу по маршрутам № 1039 Омск – Добрянка, № 1079 Омск – Исаковка и № 347 Омск – Харино. Еще один перевозчик, ИП Макаренко В.О., отказался от маршрута № 1084 Омск – Саратово.
Андрей Андреев