Ранее было заблокировано 10 тысяч номеров мошенников.

В национальном мессенджере Max реализована круглосуточная мгновенная связь с центром безопасности, позволяющая пользователям быстро сообщать о противоправном или деструктивном контенте. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вестник киберполиции» управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как рассказали в киберполиции, чтобы подать жалобу, достаточно зайти в чат, нажать и удерживать сообщение с подозрительной информацией, выбрать пункт «Пожаловаться», указать причину и отправить жалобу.

Эта функция обеспечивает непрерывное взаимодействие с центром безопасности, позволяя оперативно реагировать на угрозы. Напомним, в июле 2025 года центр безопасности мессенджера Max предотвратил потенциальный ущерб от более чем 32 тысяч вредоносных файлов и заблокировал использование свыше 10 тысяч телефонных номеров, использовавшихся мошенниками.

Ранее сообщалось, что мессенджер заработает этой осенью. Также стало известно о том, что домовладельцам и управляющим компаниям рекомендовано перенести общение в домовых чатах на отечественную платформу.