Вице-президент VK также рассказал об интеграции с «Госуслугами» и новых функциях для пользователей.

Официальный старт национального мессенджера MAX намечен на начало осени, сообщил вице-президент VK по экономике и финансам Александр Морозов.

– На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы, – рассказал Морозов в ходе телефонной конференции по итогам работы компании за первое полугодие 2025 года.

Ранее VK выпустила бета-версию MAX. С ее помощью пользователи могут переписываться, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до 4 ГБ.

В ближайшее время разработчики планируют интегрировать MAX с порталом «Госуслуги». Система цифрового идентификатора позволит подтверждать личность без документов, а пользователи также смогут воспользоваться функцией электронной подписи и образовательными сервисами.

Напомним, ранее стало известно о том, что домовладельцам и управляющим компаниям рекомендовано перенести общение в домовых чатах на отечественный мессенджер.