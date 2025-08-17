Ранее он занимал должность воспитателя взвода.

Омский кадетский военный корпус Минобороны России получил нового руководителя. В июне этого года 65-летний Игорь Бонченков приступил к исполнению обязанностей начальника учреждения, заменив Вячеслава Саликова, а с 14 августа окончательно утвержден в этой должности, без приставки и.о.

На сайте Бонченков упоминался как воспитатель первого взвода второй роты, а после в должности заместителем начальника учреждения по воспитательной работе. Кроме того, он обладает ученой степенью кандидата педагогических наук и является автором научной работы «Подготовка курсантов военных вузов к построению гуманных отношений в воинском коллективе».

Таже на сайте корпуса указано, что в 1981 году Бонченков окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе. С 1981 по 2010 год проходил службу в ВС РФ.

Напомним, что в здании бывшей столовой Омского кадетского корпуса на улице Ленина откроется бесплатная школа цифровых технологий «Школа 21».

Ранее, в 2020 году, здания на территории бывшего кадетского корпуса были признаны аварийными, однако спустя пять лет эксперты неожиданно подтвердили их пригодность для эксплуатации. «Школа 21» стала первым проектом, анонсированным для размещения на этой территории.