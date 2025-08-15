Перед матчем известные футболисты проведут автограф-сессию.

В Омск привезут Кубок России по футболу, сообщает пресс-служба омского ФК «Иртыш». Трофей будут сопровождать легендарные футболисты Денис Глушаков, Руслан Пименов и Дмитрий Сычев, который сейчас занимает пост президента омского клуба.

19 августа перед матчем «Иртыша» и барнаульского «Темпа» Кубок России «прокатят» по городу и «покажут достопримечательности». После этого легенды футбола вместе с трофеем отправятся в спорткомплекс «Красная звезда», где проведут автограф-сессию.

В начале августа Дмитрий Сычев неожиданно «ушел» из омского клуба, однако спустя сутки вернулся и обвинил в своем уходе мошенников, взломавших его аккаунты.