Предыдущая компания из Санкт-Петербурга не справилась с задачей.
В Омской области ищут нового подрядчика для завершения капитального ремонта здания Колосовской средней школы. Стартовая стоимость контракта составляет 50,7 млн рублей. Работы должны завершиться до 15 декабря 2025 года.
Нового подрядчика ждут работы, которые не смогла довести до конца предыдущая компания. Предстоит обновить крышу, лестничные конструкции, поставить новые двери и окна, наладить функционирование коммуникаций, привести в порядок пол и наружное крыльцо, а также установить систему видеонаблюдения.
Весной 2024 года руководство Колосовской средней школы заключило договор на проведение ремонтных работ с компанией «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга, из бюджета выделили 109,4 млн рублей. Завершение работ было запланировано на ноябрь прошлого года.
Уже в июле капремонт отстал от графика. В январе этого года подрядчика крупно оштрафовали за срыв сроков. В прошлом месяце с компанией расторгли контракт. Школе пришлось выплатить ей 58,7 млн рублей за объем работ, который был выполнен. Кроме того, школа заявила о своем намерении взыскать с подрядчика неустойку за несоблюдение установленных сроков выполнения работ в сумме 10,7 млн рублей.