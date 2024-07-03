Омск-Информ
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·Общество

Вопросы у прокуратуры вызвало и качество материалов.
Капитальный ремонт Колосовской школы продвигается медленнее, чем планировалось. На отставание от графика обратил внимание и.о. прокурора района Дмитрий Шалюк, который приехал на объект с проверкой.
Напомним, капремонт в рамках нацпроекта «Образование» выполняет ООО «Ростпромстрой». Шалюк выдал представителю подрядчика предостережение.
– Также он обратил внимание на качество используемых строительных материалов и выполняемых ремонтных работ, – сообщили в ведомстве.
Теперь капитальный ремонт здания будет контролировать прокуратура.
Ранее сообщалось, что отставать от плана начал ремонт школы № 3 в Омске. Срок сдачи объекта переносили уже несколько раз.
·Общество

Вопросы у прокуратуры вызвало и качество материалов.
Капитальный ремонт Колосовской школы продвигается медленнее, чем планировалось. На отставание от графика обратил внимание и.о. прокурора района Дмитрий Шалюк, который приехал на объект с проверкой.
Напомним, капремонт в рамках нацпроекта «Образование» выполняет ООО «Ростпромстрой». Шалюк выдал представителю подрядчика предостережение.
– Также он обратил внимание на качество используемых строительных материалов и выполняемых ремонтных работ, – сообщили в ведомстве.
Теперь капитальный ремонт здания будет контролировать прокуратура.
Ранее сообщалось, что отставать от плана начал ремонт школы № 3 в Омске. Срок сдачи объекта переносили уже несколько раз.