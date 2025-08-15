Общее количество муниципалитетов с режимом повышенной готовности увеличилось до 6.

ГУ МЧС России по Омской области сообщает о введении режима повышенной готовности сразу в шести муниципалитетах региона. Накануне такой режим был введен в четырех районах области – Знаменском, Москаленском, Нововаршавском и Полтавском: во всех возник риск возникновения чрезвычайной ситуации с наступлением холодов. У местных теплоснабжающих организаций не хватает средств на покупку топлива для котельных, из-за чего они не смогут обеспечить своевременную подготовку к началу отопительного сезона.

В Черлакском районе режим повышенной готовности введен из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на объектах жилищно-коммунальной сферы и жизнеобеспечения. Решение было принято администрацией района на основании информации о недостаточных запасах топлива, полученной от МУП «Тепловодоснабжение». Что касается Азовского района, то здесь режим повышенной готовности введен из-за возможной чрезвычайной ситуации, связанной с опасными природными явлениями.

Ситуацию с отопительным сезоном обсудит специальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассматривается возможность выделения дополнительных средств из резервного фонда области на закупку необходимого топлива для предотвращения возможных проблем с отопительным сезоном.