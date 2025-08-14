У теплоснабжающих организаций не хватает средств на закупку топлива.

Сегодня, 14 августа, ГУ МЧС по Омской области сообщило о введении режима повышенной готовности сразу в четырех районах Омской области. Под риск возникновения ЧС попадают Знаменский, Москаленский, Новововаршавский и Полтавский районы. Причина введения режима – критическая ситуация с подготовкой к грядущему отопительному сезону.

Местные власти отмечают нехватку финансовых ресурсов на закупку топлива и погашение задолженностей перед поставщиками энергии. Так, например, в Знаменском районе МУП «Знаменское ЖКХ» накопило внушительные долги за энергоносители, а средств в местном бюджете на их покрытие попросту нет.

Сложная обстановка сложилась и в Нововаршавском районе. Здесь три организации, снабжающие теплом жилые кварталы – МУП «Нововаршавская тепловая компания», ООО «Большегривская тепловая компания» и ООО «Ермаковская тепловая компания», оказались практически банкротами, не имея возможности приобрести уголь для котлов.

Не лучше ситуация складывается и в Полтавском и Москаленском районах, где деятельность муниципальных предприятий, обеспечивающих теплоэнергией местные дома, оказалась под угрозой из-за большой кредиторской задолженности. МУП «Полтавская тепловая компания» и МУП «Москаленский коммунальник» также испытывают трудности с финансированием поставок необходимых энергоресурсов.

Напомним, что в начале этого месяца правительство Омской области предложило Федеральному антимонопольному сервису повысить предельно допустимый уровень роста платежей за ЖКУ во второй половине 2026 года с текущих 16,1 до 26,8 %.Согласно пояснениям властей, плата за отопление подорожает на 33,1 %.