Общество

Вопрос будет решен сегодня на заседании КЧС.
Минэнерго Омской области прокомментировало ситуацию с введением режима повышенной готовности в Знаменском, Москаленском, Полтавском и Нововаршавском районах. Напомним, что причиной для ЧС стала критическая ситуация с подготовкой к грядущему отопительному сезону.
Как подтвердили в пресс-службе ведомства, ранее проведенные торги на поставку угля были признаны несостоявшимися из-за большой кредиторской задолженности районных предприятий. Сегодня, 15 августа, по поручению главы региона Виталия Хоценко будет проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В рамках заседания планируется выделить дополнительно порядка 98 млн рублей на приобретение необходимого количества угля и выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону.
Министерство энергетики Омской области намерено держать ситуацию на особом контроле.
Мария Филимонова
