В администрации одного из районов назвали причину.
В четырех районах Омской области объявлен режим повышенной готовности из-за риска срыва отопительного сезона. Постановления об этом подписали главы Знаменского, Полтавского, Москаленского и Нововаршавского районов.
Власти Знаменского района сообщили о риске чрезвычайной ситуации, поскольку МУП «Знаменское ЖКХ» задолжало крупные суммы за энергоносители, а в районном бюджете отсутствуют средства на закупку топлива.
– Текущая ситуация возникла из-за задолженности за топливо за прошлый период, которая составляет 6 млн руб. Нам должны дать субсидии из областного бюджета. А режим повышенной готовности вводится для того, чтобы могли выделить деньги из резервного фонда. Могу сказать, что к отопительному сезону будем готовы. Уже на этой неделе планируем выйти на аукцион по закупке топлива, – цитирует слова начальника отдела капитального строительства администрации Знаменского района Ивана Гергенрейдера «РБК Омск».
Также напомним, что в Нововаршавском районе три тепловые компании – МУП «Нововаршавская тепловая компания», ООО «Большегривская» и ООО «Ермаковская» – близки к банкротству и не могут закупить уголь для котлов. Аналогичная ситуация складывается в Полтавском и Москаленском районах, где муниципальные МУП «Полтавская тепловая компания» и МУП «Москаленский коммунальник» испытывают финансовые трудности и не могут обеспечить дома энергоресурсами.