Центр безопасности мессенджера принимает активные меры по защите пользователей.
Центр безопасности мессенджера Max заблокировал более 10 тыс. телефонных номеров мошенников в июле. Эти номера использовались злоумышленниками для притворства сотрудниками банков, правоохранительных структур и госорганизаций.
Помимо блокировки номеров, компания ликвидировала свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов. Вся собранная информация о нарушителях регулярно направляется в Министерство цифрового развития России, а профили участников, уличенных в мошеннических действиях, навсегда закрываются.
Пресс-служба компании подчеркнула, что безопасность клиентов остается ключевым направлением деятельности Max. Организация тесно взаимодействует с экспертами в области информационной защиты и планирует усиливать противодействие противоправным действиям в будущем.
Напомним, что мессенджер заработает уже осенью. Ранее стало известно о том, что домовладельцам и управляющим компаниям рекомендовано перенести общение в домовых чатах на отечественный мессенджер.