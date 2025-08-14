Сопин заявил, что игрок должен будет закрыть позицию центрального нападающего.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что клуб намерен в ближайшее время найти игрока на вакантную позицию центрального нападающего. Об этом рассказал корреспондент «РБ Спорт» и автор Allhockey.ru Самир Арар в своем телеграм-канале.

Ранее функционер отмечал, что если этот вопрос удастся решить с помощью канадского форварда Майкла Маклауда, то омская команда, вероятно, начнет сезон в текущем составе, а поиск усиления продолжится уже по ходу чемпионата. Однако, по словам Сопина, помимо возможного возвращения легионера, «Авангард» активно рассматривает и другие кандидатуры на эту позицию.

Напомним, ранее Сопин озвучивал условия, при которых Маклауд может вернуться в Омск.