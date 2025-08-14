Отец жертвы в свое время был осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В Омске избрали меру пресечения для двух местных жителей, которым предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений. Согласно материалам дела, мужчины подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия (пункты «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ).

Жертвой омских вымогателей стал Игорь Меренков – сын известного в регионе бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова, который ранее отбывал уголовное наказание за превышение должностных полномочий, сообщает «Город55».

Напомним, что в период с 2008 по 2012 год Вадим Меренков, занимавший должность первого заместителя директора департамента имущественных отношений, вместе с руководителем ведомства Юрием Гамбургом организовали схему предоставления в частную собственность заинтересованных лиц 24 земельных участков по существенно заниженной цене.

В марте 2014 года экс-чиновник Вадим Меренков скрылся от следствия, и на протяжении последующих 2,5 года о нем не поступало никаких сведений. Лишь в конце сентября 2016 года Меренков добровольно явился в Следственный комитет по Омской области. Итогом долгого расследования стал приговор, вынесенный ему в сентябре 2018 года. Тогда Меренков был осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Однако спустя несколько месяцев, в марте 2019 года, к этому сроку добавили еще один год за эпизод, связанный с компанией «Стройбетон»: Меренков фактически простил фирме долг в размере одного миллиарда рублей. В том же 2019 году он вышел на свободу и стал управляющим бизнес-центром «На Маяковского». Сейчас экс-министр занимается рыбалкой.

Сыну «беглого» чиновника, по данным следствия, минувшей весной предложили заняться бизнесом по открытию интернет-магазина на «Вайлдберриз» двое подозреваемых. Для развития проекта жертву убедили взять крупный кредит под залог личного имущества, в том числе дорогостоящих автомобилей и коттеджа в престижном районе Омска. Общая сумма займа превысила 8,5 млн рублей.

Пострадавший искренне верил, что предоставленные им финансовые ресурсы пойдут на закупку товаров для нового бизнеса. Однако молодые люди распорядились деньгами исключительно в личных целях, присвоив себе значительную сумму.

Затем преступники пошли дальше: угрожая физической расправой и «предметом, конструктивно схожим с автоматом АК-47», они принудили жертву подписать долговую расписку на миллион рублей, одновременно выдав небольшой аванс в размере 120 тысяч рублей, чтобы создать иллюзию частичного погашения долга. Таким образом, мошеннические действия переросли в открытое вымогательство.

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста для обоих фигурантов дела. Прокуратура полностью поддержала позицию суда. В итоге старший из обвиняемых, 25-летний Д. Рустамов, которому помимо вымогательства вменяют и мошенничество, отправлен в СИЗО до 4 октября. Его младший подельник, 23-летний Г. Гимбатов, обвиняемый исключительно по статье о вымогательстве, помещен под домашний арест.