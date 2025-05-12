Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он вступил в клуб рыболовов.
Бывший первый заместитель директора департамента имущественных отношений и экс-глава минимущества Вадим Меренков увлекся рыбалкой. Как сообщает «СуперОмск», бывший чиновник вступил в спортивный клуб рыболовов, поймал, а потом выпустил карпа весом в 13 кг.
Клуб рыболовов имеет частный водоем в Кормиловском районе, где можно ловить карпа и щуку весом более 10 кг. Однако вывоз рыбы запрещен.
Напомним, что Меренков работал первым заместителем департамента с 2005 года, а с сентября 2012-го по март 2014 года – министром. В сентябре 2018-го Меренков отправился в колонию за превышение должностных полномочий, а вышел по УДО в ноябре 2019 года.
·Общество

Он вступил в клуб рыболовов.
Бывший первый заместитель директора департамента имущественных отношений и экс-глава минимущества Вадим Меренков увлекся рыбалкой. Как сообщает «СуперОмск», бывший чиновник вступил в спортивный клуб рыболовов, поймал, а потом выпустил карпа весом в 13 кг.
Клуб рыболовов имеет частный водоем в Кормиловском районе, где можно ловить карпа и щуку весом более 10 кг. Однако вывоз рыбы запрещен.
Напомним, что Меренков работал первым заместителем департамента с 2005 года, а с сентября 2012-го по март 2014 года – министром. В сентябре 2018-го Меренков отправился в колонию за превышение должностных полномочий, а вышел по УДО в ноябре 2019 года.