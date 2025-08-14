Два местных жителя обвиняются в мошенничестве и вымогательстве.

В Омске прокуратура поддержала инициативу следователей и добилась избрания мер пресечения двум местным жителям, обвиняемым в совершении тяжких преступлений. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Согласно представленной следствием информации, не позднее мая прошлого года 25-летний обвиняемый предложил своему 23-летнему знакомому организовать совместный бизнес – открытие интернет-магазина на «Вайлдберриз». Однако вместо вложений в развитие проекта мужчины уговорили потерпевшего оформить крупные кредиты под залог собственного имущества, включая две машины и дорогой коттедж в элитном районе Омска. Общая сумма кредита составила свыше 8,5 миллиона рублей.

Потерпевший добросовестно предоставил деньги мужчинам, полагая, что они пойдут на закупку товара для торговли. Вместо этого злоумышленники распорядились средствами исключительно в собственных интересах, фактически присвоив крупную сумму денег обманным путем.

Далее преступники перешли к следующему этапу реализации своего плана – вынудили пострадавшего написать долговую расписку на миллион рублей, используя угрозы физического насилия и вручив небольшую сумму (120 тыс. рублей) под видом частичного возврата долга. Так, преступление приобрело признаки вымогательства.

Расследование дела инициировано совместно сотрудниками Управления МВД и ФСБ по Омской области.

Один из задержанных признал факт совершения указанных деяний, второй обвиняемый категорически отвергает выдвинутые обвинения.

Рассмотрев материалы следствия, суд постановил заключить одного подозреваемого под стражу, второму назначен домашний арест. Ход расследования уголовного дела прокуратура Омской области поставила на контроль.