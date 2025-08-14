Цвет огней будут включать в зависимости от пола новорожденного.

Омский перинатальный центр Областной клинической больницы объявил о новшестве, которое призвано подчеркнуть значимость каждого новорожденного малыша. Теперь при появлении младенца стены медицинского учреждения освещаются специальной подсветкой, символизирующей рождение ребенка.

Особенность состоит в том, что цветовая гамма подсветки меняется в зависимости от пола новорожденного. Голубое освещение активируется при рождении мальчика, а розовое – при рождении девочки.

– Этот небольшой, но значимый символ счастья призван создать атмосферу особой радости и волнения среди молодых родителей, сотрудников больницы и всех тех, кто ждет этого замечательного события вместе с ними, – отметили в официальной группе Омской областной клинической больницы.

Омичи пришли в восторг от этой инициативы. Они поддержали идею, отметив, что такая деталь делает событие рождения ребенка еще более запоминающимся.