За месяц в регионе родилось 1287 детей, при этом в одном из роддомов наблюдалось необычное явление.

В пресс-службе регионального минздрава рассказали о росте числа новорожденных. В июле в Омской области родилось 1287 малышей, из которых 652 мальчика и 635 девочек. Большинство новорожденных, 1240 малышей, появились на свет в Омске.

Лидером стал Городской клинический перинатальный центр, принявший 496 родов, Областная клиническая больница зафиксировала 403 случая, а Клинический роддом № 6 – 341 новорожденного.

Интересно, что в Клиническом роддоме № 6 соотношение полов оказалось наиболее значительным: здесь родились 179 мальчиков и 162 девочки. В Городском клиническом перинатальном центре наблюдалось редкое явление – рождаемость девочек превалировала над мальчиками.

Особенностью минувшего месяца стали пятнадцать случаев рождения двоен в городских родильных домах.

Из области больше всего новорожденных зарегистрировано в Тарском районе – 17 малышей. Еще по 8 малышей появилось в Калачинском и Большереченском районах.