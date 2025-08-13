Среди новорожденных появились Луна, Арес и Рута.

Реестр ЗАГС обновил данные об именах, которые дают жители Омской области своим детям. В этом году в списке самых редких женских имен Луна, Рута, Аина, Марико и Рания. В пятерку самых редких мужских попали Арес, Иннокентий, Иса, Хасен и Басем.

Самыми популярными именами остаются Михаил (уже 223 мальчика в этом году) и София (182 девочки). В десятку также вошли Артем и Ева, Александр и Анна, Роман и Василиса, Матвей и Мария.

Отметим, что среди редких имен в России встречаются такие, как Ариетта, Мейсун и Сияр. Самые популярные – Михаил и София.