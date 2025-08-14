Ожидание приговора она назвала одним из самых непростых моментов в ее жизни.

Вчера, 13 августа, Елену Агафонову, бывшего директора Омского цирка, полностью оправдали по обоим предъявленным обвинениям. После вынесения оправдательного приговора экс-руководитель цирка расплакалась в зале суда.

– Когда судья объявила приговор, я просто расплакалась от счастья, от осознания того, что справедливость восторжествовала, – цитирует Агафонову «БК55».

Также оправданная рассказала, что время, пока судья находилась в совещательной комнате и решала ее судьбу, показалось ей одним из самых непростых моментов в жизни. А ситуация с уголовным делом, длившаяся три года, сделала ее эмоционально сильнее.

Напомним, что ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ) и растрате (статья 160 УК РФ).

Суд счел, что ее действия не содержат признаков преступлений, и принял решение о реабилитации экс-руководителя. Помимо этого, суд отклонил иск Российской государственной цирковой компании о возмещении ущерба, который она пыталась взыскать с Елены Агафоновой.

Следствие обвиняло Елену Агафонову, возглавлявшую Омский цирк с начала 2014 года по октябрь 2021 года, в заключении сомнительных договоров аренды автомобилей без экипажа. По версии правоохранительных органов, транспортные средства арендовались у самой Агафоновой и ее супруга – в частности «Тойота-Камри», зарегистрированная на саму обвиняемую, и пикап «Нива», владельцем которого значился ее муж. Также следствие установило факты подписания контрактов на рекламные и информационные услуги, оказанные цирку, хотя эти услуги не имели экономической целесообразности и не принесли выгоды.

Помимо этого, следователи установили, что сотрудники, числящиеся дворниками и инженерами-электриками, формально состояли в штате учреждения, однако фактически не работали и заработную плату не получали. Несмотря на это, им продолжали идти начисления трудового стажа и формировались пенсионные отчисления. Как утверждала сторона обвинения, деньги, предназначенные указанным лицам, шли на нужды других сотрудников учреждения. Общий предполагаемый ущерб составлял около 4,5 миллиона рублей.

Ранее сама Агафонова заявляла, что ей известны реальные инициаторы возбуждения уголовного дела против нее.