·Спорт

Новый рулевой ярославской команды нацелен на победу.

Вчера, 13 августа, бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли прибыл в Россию. В грядущем сезоне канадец возглавит ярославский «Локомотив». Видео с тренером на фоне аэропорта появилось в официальном телеграм-канале клуба.

– Дорогие болельщики! Для меня честь стать частью клуба, я жду встречи с вами на нашей арене. Помните, нам нужно защищать звание чемпиона, – сказал Хартли.

Хартли работал главным тренером «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021-й. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.
Ярославская команда в минувшем сезоне одержала победу над челябинским «Трактором» в финале Кубка Гагарина со счетом 4:1, завоевав трофей впервые в своей истории.
Напомним, что первая схватка «Локомотива» Хартли с «Авангардом» Буше состоится уже 23 августа.
Мария Филимонова
