Борьба за Кубок имени Блинова начнется 20 августа.
Сегодня, 7 августа, стало известно расписание кубка Блинова в Омске. 31-й предсезонный турнир пройдет на «G-Drive Арене» с 20 по 25 августа.
Напомним, что за Кубок Блинова будут бороться омский «Авангард», новосибирская «Сибирь», ярославский «Локомотив», нижнекамский «Нефтехимик» и «Северсталь» из Череповца.
Со своим экс-тренером Бобом Хартли, который в межсезонье возглавил ярославский клуб, «Авангард» встретится 23 августа. Расписание всех игр турнира выглядит так:
- 20 августа: 15:00 «Локомотив» – «Северсталь» 19:30 «Авангард» – «Сибирь»
- 21 августа: 15:00 «Локомотив» – «Сибирь» 19:30 «Авангард» – «Нефтехимик»
- 22 августа: 19:30 «Северсталь» – «Нефтехимик»
- 23 августа: 15:00 «Сибирь» – «Северсталь» 19:30 «Авангард» – «Локомотив»
- 24 августа: 15:00 «Локомотив» – «Нефтехимик» 19:30 «Авангард» – «Северсталь»
- 25 августа: 13:00 «Сибирь» – «Нефтехимик»
Напомним, что в прошлом году Кубок имени Блинова взял «Локомотив». Вторым в таблице расположился челябинский «Трактор», а омичи заняли третье место.