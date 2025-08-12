Суд поставил точку в разбирательстве с Еленой Агафоновой, которую обвиняли в злоупотреблении полномочиями и растрате.

Бывший директор Омского цирка Елена Агафонова полностью оправдана по делам о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Суд пришел к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления, что дает право на реабилитацию. Кроме того, было отклонено требование Российской государственной цирковой компании о взыскании с Агафоновой денежных средств, передает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Омской области.

По данным следствия, с 1 января 2014 года по 3 октября 2021-го Агафонова, занимая должность директора цирка, заключала незаконные договоры аренды транспортных средств без экипажа, в которых арендодателями выступали она сама и ее супруг. В частности, оформлялась аренда автомобиля Toyota Camry, принадлежащего Агафоновой, и пикапа «Нива» мужа. Также она подписывала договоры на оказание рекламных и информационных услуг, которые, по версии следствия, не имели экономической целесообразности и не приносили выгоды.

Кроме того, правоохранители утверждали, что оформленные в цирк дворник и инженер-электрик фактически не выполняли свои обязанности и зарплату не получали, однако им засчитывался трудовой стаж и начислялись пенсионные выплаты. Средства, как указывалось в материалах дела, Агафонова передавала другим сотрудникам. Предполагаемый ущерб оценивался примерно в 4,5 млн рублей.

Ранее сама Елена Агафонова заявляла, что знает, кто стоит за ее уголовным делом.