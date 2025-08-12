Новобранец «Ак Барса» поделился впечатлениями от города и клуба.
Бывший голкипер «Авангарда» Михаил Бердин, недавно перешедший в казанский «Ак Барс», поделился впечатлениями о переезде. Несмотря на то что хоккеист родился и вырос в Уфе, он признался, что давно любит Казань и часто посещает город летом.
– В Казани я не впервые, приезжаю сюда на отдых каждое лето. Я по-своему люблю Казань. Вообще я сам родом из Уфы, и вот когда «Салават Юлаев» вылетал в плей-офф, я прилетал в Казань поболеть за «Ак Барс», – цитирует Бердина «Чемпионат».
Также Бердин решил поделиться своей гастрономической слабостью.
– В городе мне нравится его культура, дисциплина, порядок и треугольники с гусем, – отметил голкипер.
Напомним, минувший сезон 27-летний вратарь провел в «Авангарде», но из-за травмы пропустил много матчей. В 11 играх, в которых он все-таки вышел на лед, на его счету 92,9 % отраженных бросков.