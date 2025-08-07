Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Он, как предполагалось, попал в «Ак Барс».
Бывший вратарь омского «Авангарда» Михаил Бердин подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение рассчитано на один сезон.
Напомним, минувший сезон вратарь провел в «Авангарде», но из-за травмы пропустил много матчей. В 11 играх, в которых он все-таки вышел на лед, на его счету 92,9 % отраженных бросков.
Около двух недель назад «Авангард» сообщил о расторжении контракта с Бердиным по соглашению сторон, то есть без выплаты денежной компенсации последнему. Однако журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в этих обстоятельствах усомнился. Ранее клуб расторг контракт с Владимиром Ткачевым, тоже травмированным и пропустившим много матчей. Компенсация, которую получит Ткачев, составит 30 млн рублей.
Андрей Андреев
·Спорт

Он, как предполагалось, попал в «Ак Барс».
Бывший вратарь омского «Авангарда» Михаил Бердин подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение рассчитано на один сезон.
Напомним, минувший сезон вратарь провел в «Авангарде», но из-за травмы пропустил много матчей. В 11 играх, в которых он все-таки вышел на лед, на его счету 92,9 % отраженных бросков.
Около двух недель назад «Авангард» сообщил о расторжении контракта с Бердиным по соглашению сторон, то есть без выплаты денежной компенсации последнему. Однако журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в этих обстоятельствах усомнился. Ранее клуб расторг контракт с Владимиром Ткачевым, тоже травмированным и пропустившим много матчей. Компенсация, которую получит Ткачев, составит 30 млн рублей.
Андрей Андреев