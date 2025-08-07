Он заработает меньше, чем предполагалось ранее.

Михаил Бердин в казанском «Ак Барсе». Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, его зарплата за сезон составит 15 млн рублей, а не 20 млн, как предполагалось ранее. Стало известно, сколько заработает бывший вратарь омского «Авангарда»в казанском «Ак Барсе». Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса», его зарплата за сезон составит 15 млн рублей, а не 20 млн, как предполагалось ранее.

– Хорошее решение для казанской команды. Дело не только в скромной зарплате Бердина – она составит скромные 15 миллионов рублей за сезон. Голкипер по разным причинам пока так и не раскрыл свой потенциал, а сейчас получит прекрасный шанс начать сезон в роли первого номера в большом клубе, – отметил Зислис в своем ТГ-канале.

Напомним, минувший сезон 27-летний вратарь провел в «Авангарде», но из-за травмы пропустил много матчей. В 11 играх, в которых он все-таки вышел на лед, на его счету 92,9 % отраженных бросков.

Уже в конце прошлого сезона в «Авангарде» заявили, что планируют расстаться с голкипером. Около двух недель назад клуб сообщил о расторжении контракта.