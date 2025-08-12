Судебное разбирательство отложили на несколько недель.

Судебное заседание по вопросу передачи земель под новым ЖК «Зеленый остров» в муниципальную собственность отложено. Изначально заседание Арбитражного суда Омской области планировалоь провести 5 августа, однако было перенесено на три недели: до 28 августа.

Перенос сроков разбирательства, скорее всего, связан с предоставлением сторонами новых документов. Ранее, на заседание от 5 августа, истцу (департамент имущественных отношений Администрации Омска) предлагалось предоставить уточнение исковых требований, а ответчику (ИП Олеся Пуро) – отзывы на иск.

Напомним, что в июне этого года омичи заметили, что недавно построенный ЖК «Зеленый остров», находящийся возле одноименного парка, постепенно «сползает» в Иртыш. Проблема связана с особенностями участка, на котором построили жилой комплекс. Застройщики в лице ИП Михаила Попова и компании ООО СЗ «Зеленый остров» приняли решение возводить дома на бывших землях судоремонтного завода на улицах 1-й и 2-й Затонской.

Разрушение на берегу Иртыша опоры в виде стенки для подъема судов бывшего судоремонтного завода привело к сползанию грунта в реку. Застройщик попытался укрепить береговую линию строительным мусором, однако никакого положительного результата это не дало.

Отметим, что омичи, живущие рядом, были не в восторге от такой стройки. Как заявили жильцы близлежащих домов, от этой стройки стены шли трещинами, в квартирах невозможно было находиться из-за шума, а теперь на берегу Иртыша даже негде прогуляться.