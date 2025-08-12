В список попали шесть человек.
В Омской области отметили заслуги специалистов, принявших участие в масштабной реконструкции бульвара Архитекторов.
За высокое профессиональное мастерство и успешное завершение работ, включая устройство контактной троллейбусной сети, почетными грамотами правительства Омской области награждены шесть работников строительной сферы. Соответствующее распоряжение было подписано исполняющим обязанности председателя правительства Омской области Рустамом Мингазовым.
Грамотами отмечены машинист катка 6-го разряда отдела механизации ООО «СтройТраст» Владимир Головков, машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог ООО «Управление механизации – 10» Максим Кожевников, бригадир производственного участка ООО «СтройТраст» Андрей Кузнецов, начальник управления по строительству дорог ООО «СтройТраст» Виталий Савченко, инженер-сметчик производственно-технического отдела ООО «СтройТраст» Любовь Харченко и машинист асфальтоукладчика 7-го разряда отдела механизации ООО «СтройТраст» Сергей Шабанов.
Вручение наград будет произведено членами правительства Омской области в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее омичи заметили, что бульвар Архитекторов до сих пор не соединили
с другими улицами. Отмечается, что юридически дорога еще не считается
сданной в эксплуатацию.