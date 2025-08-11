Омск-Информ
·Общество

Стыки тротуаров остаются недоделанными.
Омичи пожаловались, что подрядчик до сих пор не соединил новый бульвар Архитекторов с улицей Крупской. Фотографии прерывающегося тротуара из плитки появились сегодня в соцсетях. При этом с момента открытия прошло уже полторы недели. 
– Я, конечно, понимаю, что бульвар Архитекторов всем порядком поднадоел, но тут вопрос – воссоединятся ли бульвар и Крупская? – недоумевает автор поста.
Напомним, движение по бульвару в Омске торжественно открыли 31 июля, перед Днем города. Основные работы к этому времени завершились, однако присоединение бульвара к другим улицам подрядчик завершить не успел. Отметим, что официально чиновники пока не сообщали о приемке работ.
Ранее также сообщалось, что после дождя на бульваре скапливается вода. Она заливает пешеходный переход.
Андрей Андреев
