Стыки тротуаров остаются недоделанными.

Омичи пожаловались, что подрядчик до сих пор не соединил новый бульвар Архитекторов с улицей Крупской. Фотографии прерывающегося тротуара из плитки появились сегодня в соцсетях. При этом с момента открытия прошло уже полторы недели.

– Я, конечно, понимаю, что бульвар Архитекторов всем порядком поднадоел, но тут вопрос – воссоединятся ли бульвар и Крупская? – недоумевает автор поста.

Напомним, движение по бульвару в Омске торжественно открыли 31 июля, перед Днем города. Основные работы к этому времени завершились, однако присоединение бульвара к другим улицам подрядчик завершить не успел. Отметим, что официально чиновники пока не сообщали о приемке работ.