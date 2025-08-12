Нападающий заключил контракт с «Барысом» на один сезон.

Вчера, 11 августа, экс-нападающий «Авангарда» Эмиль Галимов официально стал частью команды казахстанского «Барыса». Срок одностороннего контракта – один год.

За один сезон в «Барысе» Галимов получит 23,7 миллиона рублей, сообщает metaratings.ru.

Напомним, что Эмиль Галимов является воспитанником хоккейной школы «Нефтехимика». В КХЛ он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». В сезоне 2019/2020 стал вице-чемпионом России в составе «Ак Барса». В составе СКА трижды завоевывал бронзовые медали КХЛ.

В сезоне-2025/2026 Эмиль Галимов провел за «Авангард» 15 матчей регулярного чемпионата, набрав 8 очков (4+4), при этом его коэффициент полезности составил –2. В играх плей-офф того же сезона он сыграл лишь одну игру, не набрав очков, но сохранив коэффициент полезности на уровне –2.

Отметим, что омский клуб подписал нападающего в ноябре 2024, а расстался с ним в мае этого года.