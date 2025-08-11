Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Отключение продлится 12 часов.
Во вторник, 13 августа, в Омске планируются отключения холодной воды. С 11:00 до 23:00 водоканал будет ремонтировать сети на улице Бархатовой.
Под отключение попадают дома по адресам:
  • Бородина, 46, 47, 48; 48/1Б, 48/2А
  • Бархатовой, 2, 2а, 2/1, 2к2, 1к1, 1к2;
  • Стрельникова, 8, 10;
  • поселок Омский Омского района.
Больше отключений холодной воды на этой неделе пока не предвидится. Однако с 12 августа начнется очередной этап плановых отключений горячего водоснабжения. С неудобствами столкнутся жители улиц Романенко, Юбилейной, Олимпийской, Ермолаева, 75-й Гвардейской бригады, 50-летия ВЛКСМ, Петра Осминина, Пархоменко, Толстого и Горького.
Андрей Андреев
·Общество

Отключение продлится 12 часов.
Во вторник, 13 августа, в Омске планируются отключения холодной воды. С 11:00 до 23:00 водоканал будет ремонтировать сети на улице Бархатовой.
Под отключение попадают дома по адресам:
  • Бородина, 46, 47, 48; 48/1Б, 48/2А
  • Бархатовой, 2, 2а, 2/1, 2к2, 1к1, 1к2;
  • Стрельникова, 8, 10;
  • поселок Омский Омского района.
Больше отключений холодной воды на этой неделе пока не предвидится. Однако с 12 августа начнется очередной этап плановых отключений горячего водоснабжения. С неудобствами столкнутся жители улиц Романенко, Юбилейной, Олимпийской, Ермолаева, 75-й Гвардейской бригады, 50-летия ВЛКСМ, Петра Осминина, Пархоменко, Толстого и Горького.
Андрей Андреев