·Политика

На пост вступил Вадим Матвеев.

Сегодня, 11 августа, распоряжением губернатора Виталия Хоценко на пост первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области был назначен Вадим Матвеев

Срок полномочий назначенного должностного лица определен в один год. До этого Матвеев год был заместителем.

Должность первого зама была свободна с ноября, когда ее покинул Сергей Палагута.

Напомним, что министерство возглавляет Татьяна Хавронина. Среди ее заместителей числятся Александр Володев и Мария Романюк. Неделю назад срок полномочий последней продлили еще на год.

Мария Филимонова
Мария Филимонова