Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Еще год в этой должности будет работать Мария Романюк.
Первый заместитель губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии. Свой пост еще на год, до 6 августа 2026 года, сохранила Мария Романюк. Она курирует отдел по обращению с отходами.
Напомним, возглавляет омское минприроды Татьяна Хавронина. Кроме Романюк, ее заместителями работают Александр Володев и Вадим Матвеев. Должность первого зама свободна с ноября, когда ее покинул Сергей Палагута.
Отметим, что омичи прдолжают жаловаться на плохую экологию. Жители ощущают неприятные запахи, а посты фиксируют превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ.
Андрей Андреев
·Политика

Еще год в этой должности будет работать Мария Романюк.
Первый заместитель губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии. Свой пост еще на год, до 6 августа 2026 года, сохранила Мария Романюк. Она курирует отдел по обращению с отходами.
Напомним, возглавляет омское минприроды Татьяна Хавронина. Кроме Романюк, ее заместителями работают Александр Володев и Вадим Матвеев. Должность первого зама свободна с ноября, когда ее покинул Сергей Палагута.
Отметим, что омичи прдолжают жаловаться на плохую экологию. Жители ощущают неприятные запахи, а посты фиксируют превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ.
Андрей Андреев