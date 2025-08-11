Комплекс переходил из рук в руки, но так и не был завершен.

Департамент имущественных отношений администрации Омска объявил о продаже недостроенной гостиницы. Незавершенный административно-гостиничный комплекс с многоуровневой стоянкой, располагается по адресу: улица Пригородная, 3/4, в Советском округе.

Объект предлагается к приобретению по начальной стоимости в размере 28 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на электронной площадке «ГИС Торги».

Недвижимость общей площадью около 3,3 тысячи квадратных метров завершена строительством примерно наполовину.

Земельный участок первоначально был выделен под строительство «Трест № 6» в июле 2009 года. Договор аренды истек в декабре 2023 года, однако к этому времени гостиница так и не была завершена.

В мае 2020 года «Трест № 6» передал права на объект незавершенного строительства своему бывшему учредителю Рэму Чебыкину, который недавно «засветился» в скандале с личной набережной. В феврале 2024 года Чебыкин продал объект Евгению Базю. Первоначально иск был предъявлен к известному омскому застройщику Чебыкину. Однако 11 марта 2024 года Советский районный суд Омска признал Чебыкина ненадлежащим ответчиком и заменил его на Евгения Базя.

Восьмым арбитражным апелляционным судом 20 декабря 2024 года земельный участок был изъят у индивидуального предпринимателя Евгения Базя по иску департамента имущественных отношений. Соответствующее решение было подтверждено Арбитражным судом Западно-Сибирского округа 10 июня 2025 года.

Напомним, что в центре Омске собираются строить новый гостиничный комплекс за 1,2 миллиарда рублей. Объект планируют завершить к 2028 году.