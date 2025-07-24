После полутора лет разбирательств прокуратура добилась возвращения береговой полосы реки в общественное пользование.

В Омском районе завершилось судебное разбирательство продолжительностью более полутора лет, в результате которого восстановлены права граждан на свободный доступ к акватории реки Иртыш и береговой полосе на территории Усть-Заостровского сельского поселения. Это коттеджный поселок в Омском районе для статусных горожан.

Проверкой прокуратуры, проведенной в ноябре 2023 года, было выявлено нарушение законодательства. Два земельных участка, занимающих общую площадь 586 кв. м, оказались сформированы за счет государственной земельной зоны береговой полосы реки Иртыш. Земля была незаконно отчуждена из владения Российской Федерации частным лицом.

По данным ведомства, владелец самовольно возвел пантон, сделал бетонный спуск к реке, бетонное основание насыпи, а также возвел металлический забор. Все эти конструкции препятствовали свободному проходу граждан к берегу и к самой реке. Вероятно, собственник таким образом облагородил территорию возле своего коттеджа.

По данным «Омск-информа», владельцем участка являлся известный омский строитель, бывший глава «Треста № 6» 91-летний Рэм Чебыкин.

На основании обнаруженных нарушений прокурор района обратился в суд с иском в декабре 2023 года, потребовав признания недействительными итогов кадастровых работ и демонтажа самовольных построек.

Решение суда от июля 2025 года полностью поддержало позицию прокуратуры. Теперь берега реки вновь станут доступны для населения, а незаконно установленные объекты подлежат сносу.

Прокуратура обеспечит надзор за исполнением судебных решений после вступления их в законную силу.