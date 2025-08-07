Огромный отельный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Сегодня, 7 августа, на заседании Инвесткомитета одобрен проект строительства гостиницы премиум-класса. Комплекс на 149 рабочих мест будет располагаться в Центральном округе Омска.

Многофункциональный гостиничный комплекс рассчитан на 78 номеров. В этом месте также будет находиться ресторан, фитнес-центр, конференц-зал и офисные помещения. Локацию вокруг комплекса обещают благоустроить.

Сообщается, что инициатором проекта выступило ООО «СЗ СК «МЕДВЕДЬ», входящее в группу компаний с опытом в строительстве и зарегистрированное в Омске. Примечательно, что в Краснодарском крае зарегистрирован ООО «СК «МЕДВЕДЬ», учредителем которого является Анушаван Бадалян. Компания с подобным названием есть и в Ижевске. Руководителем и учредителем второй является Иргиз Фазуллин.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Конкретная локация под гостиницу не указывается.