За омский клуб нападающий отыграл один сезон.

Экс-нападающий «Авангарда» Эмиль Галимов подпишет контракт с казахстанским«Барысом». Информацией о переходе игрока поделился инсайдер Артур Хайруллин.

Эмиль Галимов является воспитанником «Нефтехимика». В КХЛ играл за нижнекамцев, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». В сезоне 2019/2020 стал вице-чемпионом России в составе «барсов». В СКА трижды выигрывал бронзовые медали КХЛ. В сезоне-2025/2026 Галимов отыграл за «Авангард» 15 игр в регулярном чемпионате, в которых заработал 8 очков (4+4) и коэффициент полезности –2. В плей-офф того же сезона он вышел на лед в одной игре, в которой не заработал очков, однако показатель его полезности составил те же –2.

Напомним, что «Авангард» подписал силового нападающего в ноябре 2024, а расстался в мае этого года.