В прошлом сезоне он выступал за покинувший КХЛ «Витязь».

Сегодня, 8 августа, хоккейный клуб из Тольятти «Лада» заключил односторонний контракт на один сезон с 28-летним защитником Егором Рыковым. Ранее Рыков выступал за «Авангард», но результатом не отличился.

В прошлом сезоне-2024/2025 Рыков провел 50 матчей за вышедший из КХЛ «Витязь», заработав 7 очков (1+6) и показатель полезности – 7. За «Авангард» в сезоне-2023/2024 защитник отыграл 5 игр, в которых не заработал ни одного очка при коэффициенте полезности – 3.

Помимо КХЛ, Рыков успел поиграть в клубах ВХЛ, в том числе за «Омские Крылья». Также у защитника есть опыт игры за океаном: сезон 2019/2020 он провел в AХЛ в «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Джерси Дэвилз»), в 27 играх за которых набрал 11 (2+9) очков.